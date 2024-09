Homem descobre, durante o banho, peça de lego presa no nariz há 26 anos: 'Agora respiro desse lado'

O estadunidente conhecido como Ben Havoc, de 32 anos, descobriu uma peça de lego que estava presa no nariz desde quando tinha apenas seis anos, conforme divulgou nas redes sociais no último dia 1° de setembro. Nesse período, o homem sofria com problemas respiratórios.

Tudo começou numa brincadeira cotidiana da infância, mas que já havia sido esquecida. "De volta aos anos 1990, eu tinha por volta de seis anos e estava brincando com meu lego", lembra Ben. A peça é semelhante a um pequeno botão de camisa.

Mas foi, então, quando as coisas começaram a dar errado. "Tive a ótima ideia de colocar uma peça no meu nariz. Eu entrei em pânico, porque era tão pequena pra eu conseguir pegar", completa. Ele ainda tentou usar o boneco para puxar a peça, mas o efeito foi o contrário.

"Minha mãe me perguntou o porquê eu fiz isso e eu chorei porque era criança", contextualiza em meio a risadas. Contudo, a mãe de Ben não soube que um pedaço do brinquedo tinha ficado preso no nariz do filho.

Em 2024, duas décadas após esse acontecimento, Ben foi surpreendido ao higienizar o nariz.

"Eu estava no banho, meu médico disse que os meses quentes ajudam a limpar o nariz por causa da umidade, eu estava fazendo isso há seis meses, mas hoje eu expeli a peça que estava no meu nariz, há pelo menos, 26 anos", frisa.

Prejuízo na saúde

Ben ficou "sem saber o que pensar", porque teve problemas respiratórios, asma e apneia do sono, por exemplo. "Eu coloquei numa sacola e vou levar para o meu médico. Nós vamos discutir sobre isso", comenta no vídeo.

Apesar disso, o homem já sentiu um efeito imediato na saúde. "Eu consigo respirar desse lado do nariz e é fantástico. Eu não conseguia fazer isso desde que eu era uma criança", conclui.

Nos comentários da publicação, Ben afirma que nunca havia sentido a peça no nariz. Uma pessoa comentou que leu sobre o caso na mídia francesa e várias se divertiram com a situação.