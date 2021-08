Grupo de oposição adverte que talibãs irão "comer poeira"

A Frente de Resistência Nacional (FNR), principal oposição ao Talibã, advertiu que o grupo extremista irá "comer poeira". A declaração foi dada por um combatente de guerra, que junto aos aliados treina com metralhadoras para uma possível batalha contra o movimento fundamentalista islâmico.

O contingente da FNR é formado por milicianos e ex-membros das forças de segurança do Afeganistão. Eles instalaram postos de vigilância por todo o Vale do Panshir, uma província ao nordeste de Cabu, onde patrulham com veículos militares americanos e são equipados com metralhadoras e morteiros.

"Eles vão comer poeira", ameaçou um dos combatentes, citando as vitórias passadas contra o Talibã. Seus camaradas erguem os punhos no ar, gritando "Allah Akbar" ("Deus é maior", em português).

Resistência armada

Um dos líderes da FNR, Ahmad Massoud, afirmou a uma coluna do jornal americano Washington Post que fará resistência ao Talibã. "Se os senhores de guerra do Talibã lançarem um ataque, é claro que eles encontrarão resistência feroz de nossa parte", disse.

Massoud é filho do comandante Ahmed Shan Massoud, assassinado em 2001 pela Al-Qaeda e que nunca se ajoelhou diante dos soviéticos e depois dos talibãs. Na prática, o Vale do Panshir foi um dos poucos territórios que os extremistas não conseguiram controlar, entre 1996 e 2001.

A resistência armada da FNR já armazenou armas e munições, mas Ahmad Massoud admitiu que "nossas forças militares e logísticas não serão suficientes" caso o vale fique sitiado por muito meses pelo Talibã.

"Elas ficarão exaustas rapidamente, a menos que nossos amigos ocidentais encontrem uma maneira de nos abastecer sem demora", complementou.