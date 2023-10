Entrada de cães e gatos de brasileiros repatriados de Israel será facilitada no País

O ingresso de cães e gatos de brasileiros repatriados e estrangeiros refugiados de Israel será facilitado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O anúncio foi feito nesta terça-feira (10).

Os donos dos animais serão dispensados da apresentação do Certificado Veterinário Internacional (CVI), do atestado de vacinação ou de qualquer outra certificação sanitária ao ingressarem no território nacional.

A Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) ficará responsável por orientar os passageiros ao chegarem no País, referente aos procedimentos a serem adotados com relação aos animais.

Para cidadãos repatriados e refugiados cujo destino final é outro país, também está liberada a passagem pelo Brasil com seus cães e gatos, sem exigência de documentação sanitária. No entanto, o Mapa orienta que essas pessoas verifiquem com as autoridades veterinárias dos países de destino final se há necessidade de certificação sanitária.

A medida vale para qualquer tipo de voo, seja de ajuda humanitária, militares, cargueiros fretados ou comercial.