Empresa americana oferece R$ 10,2 mil para quem passar 30 dias com 100 baratas em casa

Uma situação inusitada tem repercutido entre os internautas. Uma empresa de controle de pragas dos Estados Unidos está oferecendo US$ 2 mil (R$ 10,2 mil, na cotação atual) para moradores que toparem participar de um experimento que consiste em passar 30 dias com 100 baratas em casa.

Segundo o portal UOL, ao todo, eles buscam de cinco a sete proprietários americanos dispostos a encarar a missão.

Apesar da oferta valer apenas para donos de imóveis nos Estados Unidos ou inquilinos que comprovem a autorização do proprietário, a proposta tem despertado o imaginário de internautas sobre a convivência com as pestes durante tanto tempo. Afinal, você toparia conviver com tantos insetos desse tipo por um mês?

Durante os 30 dias, a empresa testará produtos em desenvolvimento para eliminar as baratas. Segundo a companhia Pest Informer, sediada na Carolina do Norte, todos os tratamentos são seguros para as famílias e animais de estimação. Caso os testes não sejam bem-sucedidos, medidas tradicionais para matar os insetos serão utilizadas.

As inscrições para participar do programa estão abertas até 31 de julho.