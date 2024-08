Cachorro morde bateria de carregador portátil e incendeia casa de tutor nos EUA; veja vídeo

Um cachorro doméstico provocou um princípio de incêndio após morder bateria de carregador portátil do tutor. O caso ocorreu na cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, e foi registrado por uma câmera de segurança da residência. Conforme o portal Contigo, a casa ficou destruída com o aumento das chamas, que atingiu móveis e diferentes partes do local.

No vídeo, é possível ver o momento que o cachorro começa a morder o carregador em cima do colchão, que estava no centro da sala de estar, e o aparelho solta faíscas. Ao liberar o objeto, o colchão pega fogo e os animais ficam agitados ao redor. A bateria era de lítio.

As chamas destruíram outros móveis e chegaram a diversas partes da casa. O Corpo de Bombeiro dos EUA foi chamado para controlar as chamas, e quebrou as portas e janelas de vidro para acessar o local.

Os animais foram resgatados sem queimaduras ou ferimentos.