Brasileiros podem se inscrever em programa que paga R$ 92 mil para trabalhadores remotos na Espanha

O governo de Extremadura abriu as inscrições para um programa que visa pagar até R$ 92 mil para pessoas com trabalho remoto morarem na região. A comunidade autônoma na Espanha possui atualmente1,3 mil brasileiros vivendo na região, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE).

Conforme decreto publicado na última quinta-feira (17), as inscrições seguem abertas até 8 de outubro de 2025. Porém, é preciso ter visto de teletrabalho na Espanha e comprovar uma renda superior a 2,6 mil euros (cerca de R$ 16 mil).

A medida busca atrair nômades digitais, combater o despovoamento de Extremadura, e movimentar a economia da região.

Como se inscrever?

É possível se inscrever até 8 de outubro de 2025 através do site oficial do governo. O brasileiro que tiver interesse precisa de um certificado digital na Espanha que, segundo o g1, permite efetuar remotamente diversos trâmites com o governo espanhol.

Por isso, antes de começar a inscrição, é preciso buscar essa documentação. O candidato ainda precisa comprovar que pode exercer o trabalho de forma remota, apresentando um contrato de prestação de serviços.

Ajuda financeira

Para cobrir os custos, os brasileiros devem permanecer pelo menos dois anos na região. O auxílio de 10 mil euros (cerca de 61 mil reais) será pago de uma vez para:

Mulheres;

Pessoas menores de 30 anos;

Quem se mudar para uma cidade com menos de 5 mil habitantes.

No final do programa, eles podem receber mais 5 mil euros (cerca de 30,6 mil reais) se ficarem mais um ano na região.

Nos outros casos, o candidato receberá 8 mil euros (R$ 49 mil) para os primeiros dois anos, e um extra de 4 mil euros (R$ 24,5 mil) se ficar mais um ano.