Após análise genética, Rússia confirma morte de Prigozhin, líder do Grupo Wagner

A morte de Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, cujo avião caiu na quarta-feira, foi confirmada por análise genética, informou neste domingo o Comitê de Investigação russo.

Depois de realizar uma “análise genética molecular”, foi estabelecido que as identidades das dez vítimas cujos corpos foram encontrados “correspondem à lista” de passageiros e tripulantes do avião, incluindo Prigozhin, afirmou o Comitê em um comunicado.

Causas da queda do avião são investigadas

Relatórios preliminares da Inteligência dos Estados Unidos e outros países ocidentais reportaram, na quinta-feira (24), que o acidente pode ter sido causado por uma bomba ou outro dispositivo explosivo colado na aeronave. Há, ainda, a teoria de combustível adulterado.

O chefe do grupo Wagner estava a bordo da aeronave com outras nove pessoas, nesta quarta-feira (23). Ainda não há um relatório final o que provocou o incidente com veículo que estava a caminho de São Petersburgo.

Também não foi detectado o lançamento de nenhum míssil ou armamento que possa ter causado o acidente.

A Inteligência norte-americana, contudo, ainda não confirmou a morte de Priozhin, embora, outras entidades já atenham confirmado. O grupo Wagner também não confirmou a morte de seu líder.

Ordem de Putin

Ao New York Times, autoridades da Europa e dos Estados Unidos, que não quiseram se identificar, informaram que a ordem de morte do líder do grupo paramilitar partiu de Vladimir Putin, presidente russo.

Para Putin, o motim protagonizado por Prigozhin, em junho, contra a contra a cúpula militar do Kremlin foi um dos maiores desafios de todo o governo do ditador.

Como ocorreu a queda

Um vídeo mostra o momento em que o avião Embraer Legacy 600 com o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, a bordô caiu, nesta quarta-feira (23), na região de Tver, na Rússia. A bordo haviam dez pessoas, ninguém sobreviveu.

Nas imagens é possível ver o avião caindo do céu e populares gritando com o ocorrido. Conforme as agências Ria Novosti, TASS e Interfax, o voo seria entre Moscou e São Petersburgo.

Quem foi Yevgeny Prigozhin