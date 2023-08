Incêndio em vagão de trem na Índia deixa nove mortos; veja vídeo

Um incêndio em um vagão de trem deixou em Madurai, no sul da Índia deixou pelo menos nove pessoas mortas e outras nove feridas. As informações são do jornal O Globo e da AFP.

Segundo as autoridades indianas, o fogo teve início por volta das 5h (no horário local) enquanto um passageiro preparava um chá.

VEJA IMAGENS DO INCÊNDIO:

As labaredas destruíram o espaço por duas horas até serem controladas pelos bombeiros. O vagão havia se separado de um trem e estava estacionado no pátio ferroviário da cidade.

O porta-voz de Madurai, Sali Thalapathi, informou que o vagão estava separado do trem e parado por estar reservado para uma empresa de turismo privada.

Thalapathi acrescentou ainda que o incêndio foi provocado pela tentativa de "alguém que tentou fazer chá". A imprensa indiana afirmou que a causa do fogo foi um cilindro de gás contrabandeado, que explodiu ao ser manuseado.