Professora negra expulsa de avião na Bahia desabafa sobre o caso: 'fiquei bastante abalada'

Após ser expulsa de um voo da Gol Linhas Aéreas na última sexta-feira (28), a professora Samantha Vitena se posicionou sobre o caso nesta segunda-feira (1º) durante o Programa Encontro, da TV Globo. “Eu ainda estou tentando entender tudo. Os testemunhos e vídeos têm me ajudado a entender", declarou.

A mulher negra se questionou se outra pessoa teria recebido o mesmo tratamento que ela na situação. Conforme detalhou, foi expulsa da aeronave, que saía de Salvador com destino à São Paulo, depois de se recusar a despachar a mochila com o notebook dela dentro.

Samantha Vitena Professora “Eu fiquei bastante abalada com toda essa situação, mas tenho recebido todo suporte e bastante apoio. Ainda não consegui responder todas as mensagens”.

Ao Programa Bahia Meio Dia, da TV Bahia, a professora disse que a Justiça determinará se foi um caso de racismo. "Eu acredito que isso quem vai poder dizer é a Justiça, mas o que eu fico me questionando é isso, será que aconteceria com uma pessoa diferente de mim? No mesmo voo, a jornalista Elane foi testemunha, com uma outra passageira, o tratamento foi diferente", disse.

No momento da ocorrência, Samantha chegou a explicar que não poderia despachar a mochila por conta do computador dela. "Até onde eu sei a gente não pode despachar um laptop, não é recomendado por questão de risco e tudo mais, então falei que isso não seria possível”, relatou.

No entanto, o comissário chegou a insistir antes de chamar a agentes policiais. Em nota enviada à Globo, a Gol afirmou que "não toleramos e nunca vamos tolerar práticas racistas dentro da Companhia".

Entenda o caso

Na sexta-feira (28), Samantha foi retirada de um avião após se recusar a despachar a bagagem. A situação ocorreu no voo 1575, que iria de Salvador a São Paulo.

A professora foi expulsa do avião por três agentes da Polícia Federal. Na ocasião, um deles se aproxima dela e diz "estou lhe tirando da aeronave por determinação do comandante".

Passageiras começam a protestar contra a expulsão da mulher, que não apresentou nenhuma resistência, ofensa ou agressão contra os policiais.

Durante toda a gravação Samantha apenas questiona por qual motivo está sendo expulsa. E um dos agentes federais diz que é por questões de "segurança do voo".