Prefeito de Água Fria na Bahia discute com PMs por som alto: 'quem manda sou eu'

O prefeito de Água Fria, na Bahia, protagonizou uma discussão com policiais militares em um bar da cidade. Renan Araújo Barros (PL) supostamente agride e tenta impedir o trabalho dos agentes de segurança. Imagens do episódio tomaram as redes sociais nessa terça-feira (20).

O desentendimento teria ocorrido após a apreensão de um aparelho de som, que estava em alto volume. A conduta dos PMs irritou o político. "Quem manda nessa p**** sou eu", gritou.

No vídeo que viralizou na web, Renan acusa os policiais de não atuarem no combate ao comércio de drogas. "Vocês não enfrentam o tráfico, vocês têm medo, aí ficam aqui".

O gestor segue reclamando da apreensão do som, afirmando que havia conseguido o "alvará". Ele também alegou ter sido desrespeitado pelo PM. "Eu mando aqui na cidade. Você pode ser a polícia no inferno, eu mando aqui".

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), responsável pelo efetivo lotado na 97ª CIPM, "já adotou as providências legais junto ao Ministério Público e à União dos Municípios da Bahia (UPB)".