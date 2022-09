Médica morre após ser eletrocutada ao usar secador de cabelo na Bahia

Uma médica de 28 anos morreu eletrocutada enquanto usava um secador de cabelo nessa quinta-feira (15), em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina (BA). As informações são do G1.

A suspeita é de que Ana Paula Almeida Souza tenha falecido enquanto se arrumava para ir trabalhar. A Polícia Militar confirmou que a profissional de saúde sofreu a descarga elétrica.

Corpo encontrado próximo ao secador

O corpo da médica foi encontrado ao lado do secador após colegas de trabalho notarem que ela estava demorando para chegar ao serviço.

O grupo entrou em contato com a família de Ana Paula e a PM. Eles conseguiram localizar o dono do imóvel em que ela morava sozinha.

Ana Paula é filha de Valdemir de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Não há informações sobre o velório e sepultamento dela.