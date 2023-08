Blogueira é morta a tiros após ter casa invadida em Salvador

A influenciadora Ianca Lorrane Jesus Maia, de 27 anos, foi morta a tiros, na madrugada desta sexta-feira (17), no bairro Periperi, no subúrbio de Salvador. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil informou que três homens invadiram a casa da jovem e efetuaram os disparos de arma de fogo.

A autoria e motivação estão sendo apuradas, e guias periciais foram expedidas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Nesta madrugada, equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram direcionadas ao local, após a denúncia de que havia uma mulher ferida a tiros, porém, ao chegarem ao local, a vítima — que tinha mais de 70 mil seguidores no Instagram como Ianca Maia — já estava morta.

Legenda: Em uma de suas últimas postagens, Ianca deixou este recado em seus stories Foto: Reprodução/Instagram

Em uma de suas últimas postagens, Ianca deixou um recado para seus seguidores nos Stories do Instagram. “Façam o favor de não vim na minha porta antes de ligar ou mandar mensagem”, escreveu. Após isso, a influencer postou um vídeo em que aparecia deitada, se preparando para dormir.

SUSPEITA DE ASSALTO

De acordo com informações do jornal Correio, Ianca foi presa em 2019, em Aracaju, capital de Sergipe, por suspeita de assalto a lojas de departamento. Ela estava na companhia de mais quatro pessoas quando foi capturada por policiais militares.

Dos quatro suspeitos que estavam com a influenciadora, dois deles, que eram irmãos, morreram durante uma troca de tiros com a PM.

Na época, a Polícia Civil de Sergipe afirmou que a quadrilha se reunia em Salvador para planejar assaltos que seriam cometidos no estado vizinho.