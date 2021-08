Caixas que apareceram na orla de Salvador são fardos de navio nazista, diz pesquisador

As oito caixas encontradas na Praia do Flamengo, em Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira (2), são fardos de borracha provenientes de um navio nazista afundado há 80 anos na costa brasileira. A informação é do pesquisador do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Carlos Teixeira.

"Esses fardos eram matéria-prima de borracha. Era a forma como a matéria-prima de borracha era transportada, e estavam sendo transportados por um navio de carga alemão durante a Segunda Guerra", diz Teixeira, que é oceanógrafo.

Segundo o pesquisador, a embarcação alemã SS Rio Grande está naufragada a cerca de mil quilômetros de Recife, a 5.700 metros de profundidade. O pesquisador esclareceu que uma inscrição encontrada em um fardo encontrado em uma praia do Ceará há dois anos indicou a ligação com a embarcação nazista. No fardo estava escrito: "Produzido na Indochina Francesa", região que, na época, era dominada pelo Japão, país aliado aos alemães.