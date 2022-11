Volkswagen Gol se despede do modelo com lançamento de versão limitada 'Last Edition'

Após mais de 40 anos no mercado, o Volkswagen Gol deixará de ser produzido pela marca alemã. Para se despedir do modelo, o mais vendido e exportado da história do País, a fabricante anunciou, nesta sexta-feira (11), o lançamento de uma edição especial do carro, chamada “Last Edition”.

Com somente 1 mil unidades disponíveis para compra, a série comemorativa ainda não teve a data para chegar às concessionárias ou valor de venda divulgados. As informações são do Autopapo.

Inicialmente, o fim da linha do modelo estava previsto para acontecer neste ano, mas foi adiado devido ao público fiel — cerca de 56 mil licenciamentos do hatch foram registrados em 2022. Apesar de ser um sucesso no mercado, a produção será encerrada devido às legislações rígidas previstas para 2024 e que impedirão as vendas do veículo.

Como é o Gol Last Edition

Com uma visual remetendo ao Gol GT, da década de 1980, a nova versão se destaca pela cor vermelha, além da decoração com adesivos, como decalques nas laterais, coluna C e uma faixa na tampa do porta-malas. A Volkswagen também resgatou o estilo usado na primeira geração do automóvel para a inscrição "Gol". O visual arrojado é completado ainda por rodas de liga leve na cor preta fosca e moldura dos para-lamas.

Foto: divulgação

Apesar de já ter o fim de linha previsto, o hacth é um dos mais vendidos da marca e ganhou novas ferramentas na edição limitada. O visual externo mais retrô também se repete na área internada, que recebeu um acabamento especial com volante revestido em couro e costura vermelha. Os assentos também ganharam forro exclusivo, com diferentes tonalidades e materiais, que lembram o Recaro do GTI de 1989, conforme a publicação.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Conforme o Autoesporte e o Autopapo, a série oferecer ainda:

Direção assistida;

Ar-condicionado Multimídia (com Android Auto e Apple CarPlay);

Vidros elétricos nas quatro portas;

Retrovisores elétricos;

Rodas de liga leve;

Motor 1.0;

Câmbio Manual de cinco marchas.

O preço de venda do carro será divulgado somente no fim deste mês.

Que carro substituirá o Volkswagen Gol?

O Polo Track é o modelo da marca alemã que substitui o Gol. Segundo a empresa, o mais novo hatch do mercado traz modernidade a um dos segmentos mais importantes do País. Produzido na planta de Taubaté, Interior de São Paulo, o compacto é apontado pela fabricante como uma evolução no que diz respeito ao desenvolvimento de produto de entrada da Volkswagen no Brasil.

Foto: divulgação

O automóvel é equipado com motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. É ainda o mais espaçoso da categoria: 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura. O porta-malas, com capacidade de 300 litros, é outro destaque do hatch.

Em relação à paleta de cores, o carro terá quatro opções disponíveis: as sólidas Branco Cristal e Preto Ninja, e as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum.

Foto: divulgação

Chegando no mercado por R$ 79.990,00, o novo modelo tem ainda ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, e travamento elétrico e remoto das portas. Para o momento de pré-venda, em condição especial de lançamento, o modelo será ofertado com pacote que contempla sistema de som com bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto.

