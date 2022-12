Nova Chevrolet Montana 2023 é revelada; veja preços e ficha técnica

Focada em "roubar" vendas das Fiat Strada e Toro, a nova Chevrolet Montana foi, enfim, revelada por completo. A pré-venda da picape foi iniciada nessa quinta-feira (1º), mas ela só deve chegar às lojas em fevereiro do próximo ano.

Segundo o portal Quatro Rodas, serão disponibilizadas apenas as versões mais caras para a estreia: LTZ (R$ 134,4 mil) e Premier (R$ 140,4 mil). Ambas têm motor 1.2 turbo flex de até 133 cv e 21,4 kgfm, com câmbio automático de seis marchas.

Depois, versões mais simples do veículo serão oferecidas aos clientes, incluindo uma com câmbio manual de seis marchas, combinação inédita no Brasil.

A Chevrolet garantiu que o conjunto mecânico da picape terá "uma relação entre aceleração e consumo de combustível superior à média do segmento", podendo, na versão automática, alcançar média de 13,3 km/l na estrada e 11,1 km/l na cidade, com gasolina. Com etanol, essas médias devem cair para 9,3 e 7,7 km/l, respectivamente.

Em relação às dimensões, o novo modelo tem 4,72 metros de comprimento e 1,8 metros de largura.

Além disso, de acordo com a Chevrolet, a picape tem comportamento "surpreendente" em curvas, com baixa rolagem da carroceria, além de conforto e estabilidade com a caçamba cheia ou vazia.

Caçamba

A nova Montana tem uma caçamba de 874 litros que servirá para acomodar objetos do dia-a-dia. A marca alega que o consumidor do segmento "quase nunca" utiliza a capacidade de peso total do veículo.

Contudo, o compartimento terá dimensões suficientes para levar objetos mais volumosos, como móveis, carrinhos de bebê ou bicicletas, além de um sistema de vedação na capota marítima contra a entrada de água.

A caçamba também se destaca por oferecer divisórias, prateleiras e ganchos e ser "inteligente", com capota rígida com acionamento elétrico por controle remoto.

Legenda: A caçamba 'inteligente' foi projetada para transportar itens do dia-a-dia. Foto: Divulgação/Chevrolet

Nova identidade visual

Ainda conforme o Quatro Rodas, a Montana é o primeiro modelo nacional a incorporar a nova linguagem de design da Chevrolet, que quer apostar na solução de conjuntos de iluminação divididos. A picape recém-lançada tem filetes de leds unidos à grade superior, enquanto os blocos principais ficam logo abaixo. Os faróis principais são halógenos na versão LTZ e de led na Premier.

Legenda: Posteriormente, será lançada uma versão com câmbio manual de seis marchas. Foto: Divulgação/Chevrolet

Ficha técnica

Nova Montana LTZ

6 airbags

Chevrolet MyLink 8" integrado

OnStar e Wi-Fi nativo

Rodas de alumínio 17”

Chave com sensor de aproximação

Câmera e sensor de ré

A partir de R$ 134.490,00

Legenda: Nova Montana LTZ. Foto: Divulgação/Chevrolet

Nova Montana Premier

LTZ mais:

Ar-condicionado digital automático

Alerta de ponto cego

Faróis full LED

Banco com revestimento premium

Carregador sem fio

A partir de R$ 140.490,00