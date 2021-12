Após 37 anos, Fiat Uno sai de linha no Brasil e se despede com edição 'Ciao'

Produzido por 37 anos no Brasil, o compacto Fiat Uno vai sair de linha no próximo dia 31 de dezembro. Na despedida, uma série limitada de 250 unidades, chamada "Ciao" (palavra em italiano para despedidas), chega às lojas custando R$ 84.990.

Em suas quase quatro décadas de produção, foram 4,37 milhões de unidades do Uno. A última leva foi produzida em Betim, no interior de Minas Gerais. As informações são do Uol.

O Fiat Uno Ciao terá acabamento exclusivo na cor Cinza Silverstone. Teto e capa de retrovisores, além de "spoiler" na tampa do porta-malas na cor preta são alguns dos atributos.

Edição exclusiva

A parte inferior das portas terá um adesivo com o nome "Uno Ciao, La Storia di Una Leggenda", que significa "A história de uma lenda", em português.

Por dentro, um moderno computador de bordo, sistema de som Bluetooth, entrada USB, trio elétrico, isofix para cadeirinhas e limpar e desembaçador de vidro traseiro.

As rodas do Ciao são de liga leve 14 polegadas, com pintura escurecida e logo com o nome do veículo na tampa do porta-malas. No fundo, cores da bandeira da Itália.