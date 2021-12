Fiat Fiorino 2022 adota nova identidade visual

A Fiat apresentou nesta sexta-feira (3) a nova versão do seu Fiat Fiorino. O modelo 2022 possui a mesma identidade visual do Argo e Cronos, mais equipamentos e um motor 1.4 melhorado. As informações são do Uol.

As vendas começam com apenas uma versão do veículo, por R$ 99.990. A estreia do novo modelo já era esperada, já que o furgão era visto rodando em testes há meses, escondendo a frente.

Por conta do formato do para-choque, dos faróis e até a altura da grade, o novo design tem muito mais de Uno do que dos outros modelos. A diferença é que o Fiorino já utiliza uma grade horizontal com três filetes pretos e o novo logotipo da empresa, além de contar com um para-choque exclusivo. A lateral e a traseira seguem iguais.

Motor 1.4

Ao invés de adotar o motor 1.3 Firefly de 109 cv para as versões mais caras, a Fiat apostará em uma versão única do furgão, sempre com o motor 1.4 de quatro cilindros. Trata-se do Fire Evo, agora batizado somente como EVO e que recebeu modificações para ser mais eficiente.

Conforme a Fiat, o consumo de combustível foi reduzido em até 11,8% na gasolina e 8,3% no etanol. No entanto, a potência teve uma redução leve de 88 cv para 86 com etanol e de 85 cv para 84 com gasolina.