Versão reestilizada do Hyundai HB20 circula em testes no Brasil

A Hyundai já iniciou os testes da versão reestilizada do HB20, que deve chegar em 2022 com novidades na estrutura, como dianteira mais esportiva, faróis próximos da grade frontal e formato mais retilíneo.

O compacto foi flagrado circulando no Brasil pelo canal "Falando de Carro" com camuflagem para esconder as mudanças no visual.

Apesar de estar coberto com um tecido preto, já é possível observar que o veículo deve se inspirar no i20 comercializado na Europa.

Um dos itens repaginados são os faróis que trazem uma peça branca fazendo seu contorno na parte superior, parecendo ser um LED de iluminação diurna desligado.

As setas também deverão migrar para a parte inferior do para-choque. Na traseira, a tampa do porta-malas e as lanternas serão modificadas.

No entanto, o HB20 seguirá equipado com transmissão manual de cinco marchas no modelo aspirado e manual de seis marchas para o turbo.