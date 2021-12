Volkswagen Fox com seis rodas repercute nas redes sociais; veja fotos

As imagens de um Volkswagen Fox repercutiram, nas redes sociais, em razão das modificações inusitadas feitas pelo proprietário do veículo. O carro possui seis pneus e, consequentemente, três eixos.

Segundo o UOL, fotos deste automóvel já circulam há mais de uma década. No entanto, recentemente, ele foi posto à venda por uma loja, em São Paulo. Com isso, voltou a ‘viralizar’.

A concessionária teria colocado o anúncio com o valor de R$ 90 mil, mas o proprietário teria desistido do negócio, conforme o portal. Nas redes sociais, o carro foi batizado de “Super Fox”.

Legenda: O acréscimo de dois pneus ocorreu quando o veículo ainda era zero-quilômetro Foto: Reprodução

Características do carro

Legenda: Especula-se que a modificação tenha sido para ampliar o porta-malas Foto: Reprodução

Segundo um funcionário da loja informou ao UOL, o veículo está legalizado e possui pouco mais de 30 mil km rodados. O acréscimo de dois pneus ocorreu quando o Fox ainda era zero-quilômetro.

Foto: Reprodução

O modelo é um Fox 1.6 2004. No registro, consta uma cor chamada de ‘fantasia’. Pelas imagens, nota-se que o veículo pode ter sido envelopado com adesivos pretos e foscos.

Especula-se que a modificação tenha sido para ampliar o porta-malas. Ao sair da fábrica, esse carro comporta até 270 litros.

Foto: Reprodução

Contudo, não se sabe se houve aumento da capacidade, considerando que houve redução na largura do compartimento, conforme mostra a foto acima.

