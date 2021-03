Um dos foragidos mais procurados do Ceará, membro de facção criminosa é preso em São Paulo

Um dos nomes da lista dos Mais Procurados da Polícia do Ceará e considerado um membro de uma facção criminosa paulista, Olivio Beserra Queiroz, o 'Muringa', de 46 anos, foi preso na capital de São Paulo, na posse de documentos falsos e uma arma de fogo. Ele é condenado por tráfico de drogas e tinha mandados de prisão em aberto, no Ceará e no Rio Grande do Norte.

'Muringa' foi localizado em uma investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, na tarde da última segunda-feira (22). De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Delegacia, o cearense natural de Orós integra uma organização criminosa em São Paulo, "voltada ao tráfico de drogas, sendo que constantemente esse investigado realizaria reuniões com traficantes para envio de drogas ao litoral paulista".

A prisão ocorreu em um estacionamento particular, na Avenida Senador Queiroz, por volta de 12h30. Ao ser abordado, o suspeito se identificou como Francisco Aquino de Queiroz Filho e apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com esse nome. Entretanto, os policiais identificaram que o documento era verdadeiro, mas os dados eram falsos.

Na sequência da investigação, a Polícia apreendeu uma pistola calibre 380, dois carregadores e 23 munições, em um endereço no Município de Itanhaém; e três aparelhos celulares, um Título de Eleitor com dados falsos e 12 cartões bancários, em uma residência em Bragança Paulista, ambos no Interior de São Paulo.

O cearense foi autuado em flagrante por uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo e ainda será investigado por tráfico de drogas. 'Muringa' permaneceu em silêncio, na Delegacia, acompanhado de advogado. A Polícia Civil de São Paulo já pediu pela prisão preventiva do suspeito e por um mandado de busca e apreensão, à Justiça daquele Estado.

Histórico criminal

Olívio Beserra Queiroz tinha dois mandados de prisão em aberto, por condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em Fortaleza, ele foi sentenciado a 17 anos e 6 meses de prisão. E em Pau dos Ferros (RN), ele foi condenado a 15 anos e 2 meses de reclusão.

'Muringa' estava preso no Ceará até 21 de março de 2016, quando fugiu da Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga, junto de mais quatro detentos. O grupo teria fugido por um buraco, no teto da no teto da Cela 6, da Rua G, do Pavilhão 1. A ocorrência levou a antiga Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus) a afastar os diretores do presídio.

À época, o membro da facção criminosa paulista comandava o tráfico de drogas no Município de Aquiraz e no Vale do Jaguaribe, no Ceará, e no Oeste do Rio Grande do Norte.