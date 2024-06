Trio é preso após sequestrar motorista de app no bairro Pici, em Fortaleza

Três pessoas foram presas após realizarem roubo com restrição de liberdade de um motorista por aplicativo no último domingo (23), no bairro Pici, em Fortaleza. O homem estava dirigindo o próprio automóvel quando foi abordado, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Ceará. A vítima teria sido rendida e colocada no porta-malas do veículo.

Ao todo, duas pistolas, uma da 9mm e outra de calibre 380, foram apreendidas na ação policial conduzida pelo motopatrulhamento do 18º Batalhão Policial Militar (BPM). Os agentes haviam sido acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Os policiais solicitaram ao motorista que parasse o veículo logo após ele ter sido avistado, mas o condutor saiu em fuga, o que resultou em uma breve perseguição.

A abordagem ao veículo ocorreu no cruzamento da rua Tabatinga com rua São Benedito, ainda no bairro Pici. O momento resultou na rendição dos envolvidos e na prisão deles, assim como na liberdade da vítima que estava no porta-malas do carro.

Em nota, a PMCE aponta que os suspeitos foram conduzidos ao 32º Distrito Policial da Delegacia da Polícia Civil, onde foi feito procedimento por roubo com restrição de liberdade e apreensão das armas de fogo.