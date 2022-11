Três homens são encontrados mortos com marcas de bala em Paracuru

Três homens foram encontrados mortos numa área de dunas no Paracuru, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste domingo (6). Os policiais encontraram os corpos cobertos por areia próximos à estrada para a Praia da Pedra Rachada.

Não foi revelada a identidade do trio, mas informações obtidas pela reportagem detalham que os homens tinham lesões causadas por balas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as mortes.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local", completou a Secretaria da Segurança.

Outros detalhes sobre o caso ainda devem ser divulgados pela SSPDS, conforme apuração das circunstâncias dos óbitos.

Denúncias sobre o caso

Quem tenha alguma informação que possa ajudar nas investigações policiais pode entrar em contato de forma sigilosa e anômina com a Polícia Civil.

Disque-Denúncia: 181

Contato de Whatsapp: 3101-0181 (podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia).

