Quem são os acusados de matar a tiros homem que participava de comício no Interior do Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou duas pessoas pela morte de um homem que participava de um comício na cidade de Pentecoste, Interior do Ceará. Naiara Firmiano Mota e Antônio Eduardo Oliveira da Silva, o 'Dudu da Marina' são acusados pelo homicídio de Gustavo Ferreira Lima.

Uma terceira pessoa foi acusada de participar indiretamente do crime, proporcionando o esconderijo para a dupla durante a fuga: Maria de Fátima de Paula, sogra do 'Dudu'. De acordo com a acusação, o homicídio foi duplamente qualificado, por motivo torpe e com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O crime aconteceu na noite de 14 de setembro de 2022. De acordo com a denúncia, 'Dudu da Marina' e Gustavo eram amigos. A motivação política foi descartada pelas autoridades. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a motivação do crime seria disputa entre organizações criminosas da região.

O MP pediu que a Justiça decrete a prisão preventiva de Antônio Eduardo, alegando necessidade de garantir a ordem pública

O DIA DO CRIME

Naiara Firmiano Mota disse ter dado uma 'carona' a pedido de 'Dudu na Marina'. Ela detalha o momento em que foi procurada pelo amigo, que teria pedido para conduzir a moto, alegando que iria ao local apenas para falar com a esposa.

Naiara diz que chegou a perguntar por qual motivo ele próprio não conduzia a moto, mas "Dudu disse que não tinha muita experiência".

Ela disse não ter percebido naquele momento que o suspeito estava armado, e aceitou levá-lo até o comício.

'Dudu' desceu e entrou no buffet. Perguntou se Naiara não iria entrar. Foi quando ela disse que preferia esperar fora, porque estava desarrumada. Não demorou até que fossem ouvidos os disparos, conforme a versão dela.

Testemunhas contam que quando Dudu encontrou Gustavo, o acusado efetuou diversos disparos, mesmo a vítima tendo pedido que ele não fizesse aquilo: "sem qualquer piedade de seu amigo o acusado continuou sua sanha homicida e ao todo efetuou cerca de cincos disparos, os quais foram a causa eficiente da morte de Gustavo (este ainda fora socorrido)", segundo a acusação.

Instantes após o ocorrido, equipes do 11º Batalhão da PMCE e da Delegacia Municipal de Pentecoste identificaram e capturaram Naiara Firmiano Mota no bairro Barreiro, em Pentecoste.

Naiara, quando adolescente, tinha em seu nome atos infracionais análogos aos crimes de homicídio doloso, tortura e tentativa de lesão corporal. Já Antônio Eduardo tem no histórico de passagens pela Polícia roubos, porte irregular de arma de fogo e um outro homicídio, que teria sido praticado na semana anterior deste fato.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR