Idoso que estuprava adolescente em troca de cestas básicas é preso em Beberibe, no Ceará

Um idoso de 68 anos foi preso em Beberibe, nesta quinta-feira (3), suspeito de estuprar uma adolescente, atualmente com 12 anos. Segundo a investigação, o crime acontecia com o consentimento da mãe da jovem, que recebia cesta básica e dinheiro em troca da liberação do abuso.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), há indícios de que a adolescente já sofria abusos desde os quatro anos de idade por um outro homem. A mãe da adolescente também foi presa preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

O caso foi noticiado às autoridades pelo Conselho Tutelar da região, em setembro do ano passado. Na época, foi constatado que a menina, que tinha 11 anos, era estuprada pelo idoso, amigo da mãe dela, há pelo menos três anos.

Filho de 8 anos morava com suspeito de crimes sexuais

Ainda com base nas investigações, um outro filho dela, de oito anos, foi entregue pela infratora para um outro homem, conhecido dela, suspeito também de praticar crimes sexuais.

Este caso continua sendo investigado e as duas crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar de Beberibe.