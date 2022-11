Homem é preso após furtar produtos da CeArt, em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (5) após furtar produtos da Central de Artesanato do Ceará (CeArt). Carlos Alberto Baltazar Gomes, 46, foi visto correndo se evadindo do local, sendo abordado logo em seguida na avenida Costa Barros com os produtos do furto.

A ação teve realização da Polícia Militar do Ceará (PMCE) por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). Foi recuperada uma estátua de madeira de Nossa Senhora do Rosário (danificada) e dois pacotes com 11 peças diversas.

Legenda: O suspeito já tem passagens pela polícia por homicídio doloso duas vezes, além de roubo e furto Foto: Divulgação/PMCE

Carlos Alberto e o material apreendido foram apresentados no 2º Distrito Policial, onde foi realizada autuação por furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

O suspeito já tem passagens pela polícia por homicídio doloso duas vezes, além de roubo e furto.

