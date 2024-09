Torcedores deixam explosivo dentro de ônibus e Bope é acionado para remover o material

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), removeram um artefato explosivo deixado por torcedores do Fortaleza em um transporte coletivo neste domingo (29). O caso ocorreu no bairro Serrinha.

Os PMs realizaram o procedimento de remoção do artefato explosivo utilizando um braço robótico.

Em seguida, o material foi levado a um local seguro para posterior detonação. Policiais militares agora estão em diligência para localizar e prender os suspeitos da ação.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.