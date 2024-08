Suspeito é preso com 64 kg de cocaína e crack em Icó, no Ceará

Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (6), em Icó, portando 64 quilos de cocaína e crack. O suspeito, que é natural do município de São Bento, na Paraíba, vinha da Região Norte do país, transitando em um carro quando foi abordado pelos agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O entorpecente tinha como destino a região do Cariri. Além de seis quilos de cocaína e 58 quilos crack, também foram apreendidos o carro do suspeito e um celular.

Na ação, o homem foi abordado por policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, na Delegacia Regional de Icó.