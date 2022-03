Saiba o que motivou a execução de chefe de facção dentro de carro de luxo blindado em Fortaleza

Jefferson Carlos Assunção de Oliveira, conhecido como 'Mago', de 34 anos, apontado como traficante e chefe de uma facção criminosa carioca, foi assassinado a tiros de fuzil, dentro de um carro de luxo blindado, no bairro Messejana, em Fortaleza, em retaliação a outro homicídio, conforme aponta a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Um dos suspeitos de cometer o crime estava solto há apenas 7 dias.

Conforme documentos da Polícia obtidos pelo Diário do Nordeste, há uma guerra entre a facção carioca e uma organização criminosa dissidente cearense, na região da Grande Messejana e em outros pontos do Estado.

Um homem identificado apenas como Joziel, pertencente ao grupo cearense, foi morto dentro de casa, no último dia 16 de março. Como vingança, comparsas da vítima foram atrás de Jefferson Carlos (chefe do grupo de origem carioca) e o localizaram e o executaram dentro de um veículo da marca Audi, na Rua Antônio Barros, por volta de 20h15 do mesmo dia. A companheira de 'Mago' presenciou o crime.

Um veículo utilizado pelos criminosos, um Fiat Idea de cor vermelha, foi identificado e passou a ser procurado pela Polícia. O sistema de videomonitoramento do Estado encontrou o automóvel em outra cena de crime, no dia seguinte. Davi de Sousa, de 23 anos, foi raptado e assassinado no dia 17 de março, também na Messejana.

No último dia 18, o veículo dos criminosos foi localizado, e a Polícia Civil começou a perseguição. O automóvel foi abandonado, mas os dois ocupantes foram encontrados em um lava-jato, no bairro Parque Iracema, na Grande Messejana. Antônio José Lima Teixeira, o 'Bebê', de 20 anos, e um adolescente de 15 anos foram capturados em flagrante.

Com a dupla, a Polícia Civil apreendeu uma espingarda, um revólver, uma pistola, várias munições, pequenas quantidades de cocaína e crack, um aparelho celular, uma quantia em dinheiro e um cartão magnético.

'Bebê' já tinha passagens pela Polícia por organização criminosa e roubo e estava solto há apenas 7 dias. Enquanto o adolescente de 15 anos já respondia a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e receptação.

O adulto, desta vez, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor; e o adolescente, por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

R$ 5 mil Ao ser interrogado pela Polícia Civil, 'Bebê' negou a prática dos crimes e alegou que estava na companhia do adolescente apenas para fumar maconha e beber cerveja. Já o adolescente alegou que apenas passeava com o amigo e revelou que o carro Fiat Idea que ele utilizava foi comprovado por R$ 5 mil na Feira da Parangaba; e a arma apreendida, por R$ 8,5 mil, a ele qual comprou em um site de vendas para se defender.

Liderança de pontos de droga

A reportagem apurou que Jefferson Carlos Assunção de Oliveira comandava o tráfico de drogas em alguns pontos da Grande Messejana, para uma facção criminosa de origem carioca. Entretanto, ele se apresentava como comerciante.

Ele foi preso em flagrante em setembro de 2018, também na Messejana, na posse de pequena quantidade de cocaína, 10 munições de calibre Ponto 40 e dinheiro. Na época, a investigação policial apontou que ele era vendedor de drogas.

Jefferson Carlos foi solto na audiência de custódia, da Justiça Estadual, com aplicação de medidas cautelares. Ele foi denunciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e virou réu na Justiça pelos crimes, mas não chegou a ser julgado pelos mesmos.