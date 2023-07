Presos realizam princípio de motim em presídio na Pacatuba

Mais uma ocorrência foi registrada no Sistema Penitenciário do Ceará, após duas tentativas de fugas e denúncias de tortura. Presos da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP-Pacatuba) realizaram um princípio de motim, na noite da última terça-feira (19).

De acordo com informações da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), detentos de apenas uma cela começaram a bater na grade e a fazer barulho.

Os policiais penais precisaram intervir para controlar a situação. De acordo com a SAP, houve uma vistoria na cela e 13 internos irão responder a procedimentos administrativos.

A reportagem recebeu vídeos que mostram a entrada de veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Penal, na UP-Pacatuba, na noite última terça (19). Mas a Secretaria da Administração Penitenciária sustentou que ninguém ficou ferido e que a entrada da ambulância foi para um procedimento de rotina.

Várias mulheres, familiares de internos da Unidade Penitenciária, compareceram à frente do presídio, em busca de informações. "A gente realmente não sabe o que aconteceu. Teve ambulância, bastante carro da GAP (Grupo de Ações Penitenciárias", contou a esposa de um detento.

"Estão dizendo que foi início de motim. Mas a gente não sabe a real. Tinham muitos familiares lá. Até agora, gente ainda tá para saber o que houve, se tem gente lesionada, ferida. Sei que o Sistema está muito inflamado depois dessas denúncias de tortura. A gente não quer mordomia para eles, a gente quer que eles paguem os erros deles, digno, não com tortura", pontua.

Instabilidade no Sistema Penitenciário

O Conselho Penitenciário do Ceará (Copen) e o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindppen-CE) indicaram, na semana passada, que o Sistema Penitenciário cearense vive uma situação de "instabilidade". Há notícias de princípios de motim e de tentativas de fuga, em vários presídios, nas últimas semanas, segundo os dois Órgãos.

A "instabilidade" ocorre após a divulgação de denúncias de torturas cometidas pelos policiais penais contra detentos, na semana passada. Familiares dos presos e a Defensoria Pública Geral do Ceará denunciaram práticas como agressões diárias, dedos quebrados e internos colocados de cabeça para baixo e com testítulos apertados.

Uma audiência pública será promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) na próxima quinta-feira (20), com a presença de diversos órgãos, para discutir as denúncias de tortura no Sistema Penitenciário cearense.

