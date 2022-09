Preso que fugiu de hospital em Fortaleza é recapturado

Uma semana após fugir de um hospital em Fortaleza, o interno Victor Pereira Mendonça foi recapturado. Victor era lotado na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2) e estava no Hospital Fernandes Távora, recebendo atendimento médico.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que Victor foi recapturado por policiais penais nesse sábado (17). Ele foi localizado próximo à praia do Titanzinho, no Bairro Cais do Porto, conforme nota da Pasta.

A reportagem apurou que no dia da fuga o interno estava com uma sonda, quando conseguiu despistar os agentes que faziam a escolta. Agora, ele foi reconduzido ao Sistema Penitenciário.

