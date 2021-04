Preso por tráfico de drogas toma arma de escrivão e atira na nuca de agente em Delegacia de Tauá

Legenda: O agente era lotado no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns Foto: Arquivo pessoal

Um escrivão da Polícia Civil do Ceará morreu, na madrugada desta sexta-feira (30), ao ser baleado na nuca por um homem que prestava depoimento na Delegacia Regional de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Aloísio Alves Lima Amorim, de 60 anos, teve a própria arma tomada por Antônio Josivan Lopes Silva, 30, preso por tráfico de drogas. Mesmo algemado, o suspeito disparou contra a vítima por volta das 2h e fugiu na sequência.

O delegado Danilo Távora informou que Josivan e um comparsa foram levados à Delegacia de Tauá após envolvimento em uma ocorrência de venda de entorpecentes no município de Pedra Branca, distante 89 km. Enquanto a dupla estava detida, o suspeito pegou a arma do policial civil e atirou.

"Não temos como precisar em que momento ele teve acesso à arma, pois os suspeitos estavam sozinhos com o escrivão dentro da sala", pondera o delegado.

Os dois homens trocaram tiros com outros policiais na delegacia. O comparsa foi recapturado, mas Josivan ainda está foragido, algemado e em posse da arma do escrivão. Ele usa calça jeans e camisa escura, e tem estatura alta.

Legenda: Antônio Josivan disparou contra o policial civil e fugiu ainda algemado Foto: Divulgação

Buscas

Segundo Danilo Távora, equipes do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar e da Polícia Civil estão em diligência na tentativa de localizar o homem.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros ao escrivão, que não resistiu aos ferimentos.

Em nota de pesar, o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol/CE) lamentou a morte do escrivão, conhecido pela "simpatia e gentileza com todos".

"Nossos sinceros sentimentos à família enlutada e a todos os irmãos Policiais Civis, que Deus conforte a todos", diz o comunicado.

A reportagem do Diário do Nordeste também solicitou nota à Polícia Civil, e aguarda retorno.