Policial preso no Crato por tentativa de homicídio em saída de festa é denunciado em outro processo

O soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) preso na cidade do Crato, na última segunda-feira (21), por uma tentativa de homicídio, agora foi denunciado por outro crime também ocorrido na região do Cariri. Nataniel Souza Silva é acusado de portar irregularmente uma arma de fogo, que seria de um amigo.

Conforme denúncia ofertada na quinta-feira (24) pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), o policial foi visto em posse de um revólver, calibre 38, sem autorização legal ou regulamentar. O caso aconteceu em outubro de 2018 e voltou à tona devido à repercussão recente da prisão do soldado pela tentativa de homicídio na saída de uma festa.

Consta no documento enviado pela 2ª Promotoria do Crato que o soldado teria praticado também crimes de prevaricação e favorecimento pessoal ao tentar esconder dos PMs do Ceará que a arma era de um amigo. Nataniel teria pego o revólver do amigo, quando foram abordados por agentes. A intenção era usar da condição de PM para livrar o flagrante do parceiro, que estava no mesmo carro.

MPCE "Afirmaram os policiais militares que, encontrada a arma na cintura de Nataniel, este afirmou que a arma era sua, tendo, apenas posteriormente, porque o fato havia sido descoberto, afirmado que, de fato, a arma não era de sua propriedade"

DISPAROS CONTRA VÍTIMA

Nataniel Souza Silva foi preso em flagrante na última segunda-feira devido à tentativa de homicídio em um estacionamento na saída de uma festa, no Crato. Há informações de que o soldado chegou a efetuar seis disparos de arma de fogo.

Por volta das 0h30 policiais militares foram acionados pela Coordenadoria de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma ocorrência de som alto. Ao chegar no local, uma testemunha indicou ter visto um homem de blusa preta e short jeans efetuando diversos disparos contra uma pessoa.

O soldado e a vítima já tinham se envolvido em uma ocorrência anterior, quando o PM também tentou assassinar o mesmo homem. O suspeito foi localizado em uma residência, detido em flagrante e conduzido à Delegacia, sem resistir à prisão.

A defesa do suspeito tentou soltá-lo, mas a Justiça decidiu converter em prisão preventiva o flagrante contra o soldado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

