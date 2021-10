Policial militar do Ceará é assassinado a tiros no Rio Grande do Norte

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), identificado como Phablo Rhamon da Silva, foi assassinado a tiros no Município de Assú, no Rio Grande do Norte. O crime aconteceu na última sexta-feira (29) e foi confirmado pela Corporação neste domingo (31).

Segundo a PMCE, o policial militar era lotado no 17º Batalhão Policial Militar (17º BPM) e se encontrava de licença para tratamento de saúde por transtorno psiquiátrico.

"A PMCE lamenta o ocorrido e se solidariza com a dor de familiares e amigos, ao tempo em que também colabora com as forças de segurança para elucidar o caso e prender os suspeitos", diz a Instituição em nota.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PC-RN) investiga o crime. Ninguém foi preso até o momento.