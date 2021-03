Polícia prende um dos suspeitos pelos assassinatos de sargento da PM e empresário em Maranguape

Após cinco meses do crime, um dos suspeitos de matar a tiros um sargento da reserva e um empresário foi preso nesta sexta-feira (5), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele foi identificado como Francisco Agnaldo da Silva Amorim, de 42 anos, conhecido por “Naldo”, e já responde pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O suspeito foi reconhecido após investigações. Segundo a Polícia, ao chegar para realizar a captura do suspeito para o cumprimento de um mandado de prisão temporária, "entorpecentes e uma espingarda" foram encontrados no local e apreendidos. ‘Naldo’ foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

O duplo homicídio ocorreu em outubro de 2020. O oficial da Polícia Militar Juscelino Araújo Chaves, de 58 anos, e o empresário Daniel Cortez, de 45 anos, trafegavam em um veículo, em Boa Vista dos Valentins, zona rural de Maranguape, quando colidiram o carro e foram abordados em seguida por suspeitos.

Daniel não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já o sargento conseguiu sair do carro e fugiu, mas foi perseguido e morto. Os demais envolvidos ainda não foram localizados. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirma que segue investigando o caso para encontrá-los.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o número (85) 3101-2808, da Delegacia Metropolitana de Maranguape. O sigilo e o anonimato são garantidos.

