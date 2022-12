Polícia prende, no Ceará, suspeitos de se passarem por desembargadores no Amazonas

A Polícia Civil prendeu, no Ceará, indivíduos suspeitos de se passarem por desembargadores e aplicarem golpes no Amazonas. Operação conjunta das Polícias dos dois estados foi deflagrada nesta terça-feira (6).

Até as 7h30, quatro pessoas suspeitas de estelionatário foram presas em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e no interior do Ceará.

No total, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil cumpre 20 mandados, sendo dez de busca e apreensão, e dez de prisão

Segundo a SSPDS, mais informações sobre a operação serão repassadas ao longo do dia, quando a ação policial for concluída.