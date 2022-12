PRF apreende 23 quilos de maconha que estavam sendo transportados para Fortaleza

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste sábado (3), 23 quilos de maconha do tipo skunk em Caucaia, na Região Metropolitana. A droga estava sendo transportada desde Belém, capital do Pará, e tinha como destino Fortaleza. Também foi preso o motorista responsável pelo transporte.

O suspeito, que confessou que sabia da existência da droga, disse que receberia R$ 2 mil, por meio de PIX, ao deixar o carro em um posto combustível na capital cearense.

Segundo informações da PRF, a desconfiança dos agentes que abordaram a caminhonete veio após o motorista demonstrar sinais de nervosismo.

"Além da presença de um forte odor característico ao de maconha. Foi então que os policiais fizeram uma revista mais minuciosa no veículo e verificaram uma alteração na carroceria que veio a se confirmar como um fundo falso onde estava acondicionado o entorpecente", acrescenta Diohene Lourenço, do núcleo de Comunicacao Social da PRF.

A droga estava armazenada em tabletes com cerca de 1 kg cada e é do tipo skunk, que possui um potencial alucinógeno mais forte e, por isso, tem alto valor no mercado do tráfico.