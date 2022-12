Cearense de 17 anos é resgatada de cárcere privado no Paraná após conhecer namorado pela internet

Uma adolescente de 17 anos, natural do município de Sobral, foi resgatada de cárcere privado no Paraná, onde era mantida pelo namorado desde fevereiro.

O resgate ocorreu no último dia 2 de dezembro, e o mandado de busca apreensão foi cumprido por policiais civis do 2º Distrito Policial de Ponta Grossa, numa ação em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral.

De acordo com a polícia, a família da adolescente procurou a delegacia em Sobral para relatar o caso.

A delegada Adriana Savi expediu um mandado de busca para resgatar a vítima do cárcere, em Ponta Grossa. Ela foi encaminhada para um abrigo e aguarda ser trazida de volta para o Ceará.

Violência contra a mulher

"Quando ela desistiu de ficar com ele e quis retornar para Sobral, ele muito ciumento e possessivo, não permitiu, e proibiu que ela mantivesse qualquer contato com a família", relatou a delegada.

De acordo com a autoridade, a adolescente e o ex-namorado se conheceram pela internet. Os dois saíram do Ceará para o Paraná no início do ano.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil