Passageira é presa em ônibus interestadual transportando armas e munições em Caucaia

Uma mulher de 34 anos foi presa em um ônibus interestadual em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado (3), transportando armas e munições.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira confessou o crime e disse que receberia R$ 1 mil pelo transporte do material.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no km 22 da BR-222. O ônibus realizava o trajeto Belém (PA) a Natal (RN).

Os policias revistaram o bagageiro do veículo e encontraram a mala contendo duas pistolas, quatro carregadores, 596 munições de calibres variados e dois coletes a prova de balas.

Diohene Lourenço Policial Rodoviário Federal "Ela confessou que receberia R$ 1 mil para fazer o transporte dessa mercadoria ilegal da cidade de Castanhal (PA) até a cidade de Fortaleza, onde seria entregue no Bairro Mondubim.

Em Fortaleza, ela receberia uma ligação telefônica com as instruções para a entrega do material.

Após os agentes encontrarem o material, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia Metropolitana de Caucaia.