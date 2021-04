Polícia prende foragido da Justiça do Maranhão em casa de parente em Fortaleza

A Polícia Militar prendeu, no fim da tarde dessa quarta-feira (14), um líder de grupo criminoso do Maranhão. Ele foi preso na casa de um familiar, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

O preso, identificado como Bruno Francisco Lima Santos, 31 anos, estava com mandado em aberto por crime de tráfico de drogas, expedido pela 1ª Vara das Execuções Penais de São Luís, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TRT-MA). Ele se encontrava foragido do sistema prisional desde fevereiro de 2020 e veio buscar abrigo no Ceará.

A ação da Polícia ocorreu após solicitação do 12º Distrito Policial (DP) de Maracanã, em São Luís (MA). O suspeito já era investigado, também, pela possível realização de dois homicídios na capital maranhense.

A operação ocorreu por meio da Assessoria de Inteligência (ASINT) e da Força Tática do 21°Batalhão Polícia Militar (21º BPM), com apoio da Polícia Civil do Maranhão (PCMA). Após a prisão, o homem foi levado para o 13º Distrito Policial, no bairro Cidade dos Funcionários.