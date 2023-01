Polícia apreende, em Fortaleza, animais silvestres exóticos da Austrália e da Ásia

Mantidos em um cativeiro no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza, vários animais exóticos originários da Austrália e parte da Ásia foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado, nessa quarta-feira (19). Os agentes encontraram os animais durante operação que cumpria três mandados de busca e apreensão contra um homem, de 30 anos, que, supostamente, tem envolvimento com o tráfico interestadual de animais silvestres.

A ação resgatou diversos lagartos da espécie Pogona, naturais da área desértica australiana, assim como os da espécie Gecko Leopardo, provenientes do continente asiático. Além deles, os profissionais também encontraram várias munições, carregadores de pistola e pássaros silvestres, incluindo um Tucaninho da Serra, ameaçado de extinção.

Legenda: Animais apreendidos estavam em gaiolas Foto: Divulgação/DPMA

Realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com o auxílio de policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), a operação permitirá que as investigações possam identificar se existe alguma ligação entre o suspeito e o tráfico internacional de animais.

DENÚNCIAS

Caso a população tenha alguma informação que possa contribuir com os trabalhos policiais, denúncias podem ser feitas pelo 181, Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo (85) 3101-0181, WhatsApp que recebe denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias ainda podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3247-2630, da DPMA. O sigilo e o anonimato são garantidos.