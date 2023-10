Podcast Pauta Segura terá episódios do Sigilo Quebrado durante cinco semanas

O podcast 'Pauta Segura' chega ao fim da primeira temporada. Durante a pausa de cinco semanas, ouvintes podem conferir episódios do podcast 'Sigilo Quebrado', que traz o 'Caso Natália', menina vítima do primeiro sequestro sob extorsão no Ceará.

Em cinco episódios, o editor Emerson Rodrigues traz entrevistas exclusivas sobre o caso ocorrido no Ceará, há 31 anos. Natália foi morta aos seis anos, em Camocim, em um crime premeditado pelas próprias vizinhas.

Emerson Rodrigues, também idealizador do podcast, conversou com investigadores do caso, com o pai e parentes de Natália Albuquerque Lopes.

A criança foi atraída pelas próprias vizinhas com coelhinhos de pelúcia, para o que viraria seu sequestro e, depois, sua morte.

Zezinho Siebra, pai da Natália, segue protagonizando uma luta em prol de manter viva a memória da filha assassinada.

OUÇA OS EPISÓDIOS, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

