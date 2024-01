Podcast Pauta Segura revela os segredos de um piloto de helicóptero do tráfico de drogas

O episódio 56 do Podcast Pauta Segura aborda os detalhes contados pelo piloto de helicóptero José Tadeu dos Santos em uma entrevista concedida em 2017. Conhecido no submundo do narcotráfico, Tadeu Santos revelou como entrou no mundo dos voos ilegais e de que forma essa atividade mudou sua vida.

Em uma conversa dentro de uma unidade prisional do Ceará, o piloto falou de algumas viagens que fez, dos contatos que tinha e também da última "aventura", em 2012, que resultou na prisão dele e dos comparsas. No Pauta Segura, o editor Emerson Rodrigues resgata áudios da entrevista e conta os bastidores dessa reportagem.

