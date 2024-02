Podcast Pauta Segura lembra apreensão de barco 'pirata' africano com carga contrabandeada no Ceará

Um barco 'pirata', que saiu da África e ficou encalhado no Ceará, com um carga de cigarros contrabandeada? Esse é o tema do episódio 58 do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (12).

O caso aconteceu em Beberibe, no Litoral Leste do Estado, em março de 2017. O repórter Messias Borges, que foi ao local e esteve no barco apreendido, conta como surgiu a pauta e como se deu a cobertura jornalística.

Os supostos 'piratas' africanos do barco fugiram. Mas cinco brasileiros, que realizavam a descarga do material contrabandeado, foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Entre eles, estava um policial civil.

R$ 8 mi seria o valor total, somado o barco e a carga apreendida, segundo a estimativa das autoridades. Os cigarros oriundos do Suriname teriam sido comprados por um preço baixo e seriam revendidos por um valor mais elevado, em território cearense.

