Episódio do Pauta Segura relembra caso de mulher que pagou para ser morta

Você acredita que uma pessoa seria capaz de pagar pela própria morte? É sobre um caso desse tipo que o Episódio 57 do Pauta Segura vai tratar. O caso de uma mulher que pagou R$ 500,00, um notebook e uma arma para que um homem a matasse é o tema da mais recente edição.

No programa, que já está disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste, Emerson Rodrigues conta como foi a cobertura do crime há 15 anos e os desdobramentos dessa morte. O editor de Segurança cita que esse foi um dos casos mais incomuns e insólitos que ele já tomou conhecimento e fez reportagens.

Quem era a vítima, as linhas de investigação, a quantos anos o acusado do crime foi condenado e se ele continua preso são alguns dos assuntos abordados durante o episódio. Todos os detalhes da cobertura foram relembrados no Pauta Segura.

