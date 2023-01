Podcast Pauta Segura: buscas, angústia e investigação por trás de um desaparecimento

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabiliza que a maior parte dos desaparecidos são encontrados com vida no Ceará. O dado acalenta amigos e familiares que estão em busca de um ente querido, com paradeiro desconhecido.

Neste 12º episódio do Podcast Pauta Segurança, o editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges abordam estatísticas e os casos recentes de desaparecidos que repercutiram no Estado, como o de uma jovem, o namorado e o cunhado dela, moradores da cidade de Caucaia.

Em Fortaleza, a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), é a responsável por investigar os casos de desaparecimentos.

Além de ir à 12ª Delegacia do DHPP ou a outra delegacia, a população pode entrar em contato com a Polícia Civil através dos canais de comunicação: o número (85) 3257-4807, que também é WhatsApp; e os perfis das redes sociais Facebook e Instagram.

