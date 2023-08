PMs são suspeitos de se apossar de drogas e dinheiro de traficante em Fortaleza

Quatro policiais militares são suspeitos de se apossar de droga e de dinheiro de um homem preso por tráfico de drogas, em Fortaleza. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigação administrativa contra os PMs, quatro anos após a denúncia de extorsão.

Uma portaria da CGD, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (10), descreve que um homem "relatou ter sido preso, no dia 14/08/2019, por tráfico de drogas, e que no momento da ocorrência os Policiais Militares teriam ficado com parte das drogas e o dinheiro encontrados em sua residência, afirmando ainda o denunciante, que após ter sido solto com uso de tornozeleira, sempre é abordado pela mesma composição que continua exigindo dinheiro para não prendê-lo novamente".

O caso ocorreu no bairro Itaperi, em Fortaleza. Com o suspeito, a composição policial teria retido 390 gramas de crack, 30 gramas de maconha e 4 gramas de 'skunk' (tipo de maconha tido como mais forte).

Os policiais militares investigados na CGD são um sargento e três soldados. Os nomes dos servidores não serão publicados nesta matéria porque não há indiciamento nem houve flagrante contra eles.

Na esfera criminal, os quatro PMs foram investigados por Inquérito Policial Militar (IPM), que foi concluído no dia 13 de dezembro de 2021 sem o indiciamento dos agentes de segurança, "haja vista não vislumbrar indícios de cometimento de crime militar ou transgressão disciplinar na conduta atribuída aos policiais militares".

Entretanto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu novas diligências ao Inquérito Policial Militar, inclusive que verificasse com a Controladoria Geral de Disciplina se havia procedimento disciplinar, ainda em junho de 2022. O processo judicial, que tramita na Auditoria Militar do Estado do Ceará, não tem movimento desde setembro do ano passado.

Outras investigações na CGD

A Controladoria Geral de Disciplina também abriu investigações administrativas contra outros 13 policiais militares, conforme portarias publicadas no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (10).

Quatro PMs são suspeitos de abuso de autoridade, invasão a domicílio e praticar agressões físicas e verbais contra um homem, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, em novembro de 2019.

Outra investigação administrativa foi aberta contra três PMs, por suspeita de agressão física a um adolescente, que tinha sido apreendido por suspeita de roubo e receptação, também na Capital, em setembro de 2021.

A CGD também instaurou Sindicância Administrativa contra três PMs, suspeitos de liberar um motorista que tinha sinais de dirigir um carro após utilizar bebidas alcoólicas, no bairro Montese, em Fortaleza.

Foram abertas ainda investigações contra um sargento PM, suspeito de ameaçar e cometer abusos psicológicos contra a sua ex-esposa e o seu filho, em Fortaleza, em outubro de 2021; um cabo PM é suspeito de atirar em via pública, no Município de Sobral, em março deste ano; e o soldado PM Miqueias do Amaral Barbosa, preso em flagrante no último domingo (6) após matar a companheira, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.