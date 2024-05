PM morto na frente de viatura em Fortaleza era investigado por integrar milícia e cometer homicídios

O cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) José Heliomar Adriano de Souza Filho, de 42 anos, assassinado a tiros por criminosos, na frente de uma viatura da própria Corporação, em Fortaleza, no último domingo (12), era investigado por integrar uma milícia - responsável por homicídios, extorsões e outros crimes.

Cabo Filho, como era conhecido, estava afastado preventivamente da Polícia Militar, por decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 11 de março deste ano.

Conforme a portaria, Filho e mais cinco PMs - os cabos Igo Jefferson Silva de Sousa, Anderson Cordeiro de Sousa Eufrásio e Daniel Araújo Costa e os soldados Peron Vitor Oliveira Matos e Jakson Waldeny Ferreira - são suspeitos de envolvimento nos homicídios de Artur dos Santos Rodrigues e Márcio Wallace de Sousa Matos, além da lesão corporal contra um terceiro homem, na região do Grande Pirambu, no dia 15 de fevereiro deste ano.

Os militares ainda são suspeitos de invadir a Comunidade do Caldeirão, também no Pirambu, dois dias depois, para atacar integrantes da facção carioca Comando Vermelho (CV). Entretanto, os seis policiais acabaram baleados. Igo Jefferson teve o ferimento mais grave, chegou a ser preso, mas foi solto devido à condição médica - para cumprir medidas cautelares em casa. José Heliomar usava uma bolsa de colostomia.

Os ataques criminosos, atribuídos aos PMs, teriam sido motivados por vingança ao assassinato do soldado Bruno Lopes Marques, no bairro Carlito Pamplona, no dia 12 de fevereiro deste ano, em uma disputa por território. Bruno Lopes também era investigado pelos mesmos crimes atribuídos aos outros PMs.

O grupo de policiais é investigado por integrar uma milícia, suspeita de cometer homicídios, extorsão e tráfico de drogas, em Fortaleza.

Veja também Segurança Colombiano acusado de matar borracheiro em Fortaleza por não pagar dívida é posto em liberdade Segurança Fuzil e munições apreendidos com ex-fugitivos de Mossoró teriam sido entregues por facção no Ceará

CGD apura atuação de PMs em serviço

O cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho foi assassinado a tiros por criminosos, na calçada de um bar no bairro Vila Velha, em Fortaleza, na tarde de domingo (12). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o PM foi morto, no mesmo momento em que uma viatura da Polícia Militar se aproximava do local.

Nas imagens, é possível ver um veículo branco parar no local, e os criminosos desembarcarem para matarem o cabo Filho. A viatura policial se aproxima no mesmo momento, dois policiais saem do carro e vão para trás da viatura - sem efetuar um disparo ou intervir na ação criminosa.

Veja o vídeo do crime:

Sobre a atuação dos PMs em serviço, a Controladoria Geral de Disciplina informou que "diligências estão em andamento para apuração dos fatos na seara administrativa disciplinar".