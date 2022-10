PM demitido por corrupção passiva é preso portando arma da Corporação em Juazeiro do Norte

Um policial militar já demitido por corrupção passiva foi flagrado causando desordem e em posse de uma arma da Corporação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O soldado Abimael de Oliveira Marques foi detido neste fim de semana, em Juazeiro do Norte.

A reportagem apurou que Abimael foi flagrado em posse da arma enquanto estava em um estabelecimento comercial, no bairro Lagoa Seca.

Uma fonte da PM informou que Abimael recorreu da decisão administrativa pela demissão e está afastado para tratamento de saúde e não tem permissão de andar armado.

Legenda: A arma foi apreendida e o PM preso Foto: Arquivo Pessoal

No último mês de setembro, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) informou que o soldado foi retirado da Corporação "em face da prática de atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional".

A comissão processante decidiu por unanimidade que o soldado é culpado das acusações apuradas em investigação administrativa, "haja vista ter violado valores e deveres militares estaduais, bem como infringido normas disciplinares de natureza grave".

Consta na publicação oficial que o soldado, enquanto de folga, teria exigido R$ 2 mil de uma vítima de roubo, sob a promessa de entregar a quantia a dois informantes que os levariam ao local onde estavam os objetos roubados.

A informação é que o policial conhecia e mantinha relação de amizade com dois homens envolvidos no roubo ocorrido em Missão Velha, no ano de 2017.