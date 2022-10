Crianças de 7 e 10 anos são resgatadas de cárcere privado após maus-tratos em Juazeiro do Norte

Duas crianças de 7 e 10 anos foram resgatadas em situação de cárcere privado, no município de Juazeiro do Norte, na tarde desta sexta-feira (21). A ação foi liderada por agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que foram até a residência em que elas viviam.

Após resgate, as vítimas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga a ocorrência de abandono e de supostos maus-tratos contra as meninas.

Em vídeo registrado por testemunhas, as crianças revelam que dormiam em cama de palha, improvisada no quintal, e eram presas por correntes. Além disso, ainda contaram que passaram dias sem água e comida.

Para denunciar

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

Também podem entrar em contato com a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, através do número de telefone (88) 3102-1116.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste