Nova fase da Operação Blackout prende 11 suspeitos de tráfico na Messejana

A 6ª fase da Operação Blackout, deflagrada na manhã desta sexta-feira (10) pela Polícia Civil, cumpre 37 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de tráfico de drogas no bairro Messejana, em Fortaleza. Até a publicação desta matéria, equipes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) prenderam 11 alvos.

Ao todo, 150 policiais civis estão envolvidos na ofensiva. Outras informações serão repassadas ao longo do dia.

Os policiais já haviam executado a 5ª etapa da Operação Blackout no último dia 31 de agosto, quando seis suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e homicídios no Ceará.

Ao todo, os agentes de segurança cumpriram 35 mandados judiciais, sendo nove de prisão e 26 de busca e apreensão, além de bloqueio de contas bancárias.

Perfil

O delegado-adjunto da Delegacia de Narcóticos, Renê Mesquita, detalhou que os alvos têm perfis distintos. "Alguns têm empresas de fachada, outros se disfarçam na sociedade em profissões como corretor de imóveis, professores, tatuadores, empregados públicos".

As investigações apontam, ainda, que os suspeitos são proprietários de estabelecimentos comerciais e utilizavam os locais para a logística do esquema criminoso de compra, venda e distribuição dos entorpecentes no Ceará e no estado vizinho. Durante a ofensiva policial também foram apreendidas drogas, armas, dinheiro, jóias e relógios.